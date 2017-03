TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDF: Lena Lorenz, Heimatdrama

Anja Schumann (Katharina Müller-Elmau) will endlich ihren Traum erfüllen und bietet geführte Bike-Touren über die Alpen an. Doch kurz vor dem Start stellt Lena Lorenz (Patricia Aulitzky) fest, dass Anja schwanger ist. Unmöglich - sie ist fast 50 und hat bereits drei erwachsene Kinder. Außerdem hat sie gerade erst mit ihrer Freundin Tine (Bettina Mittendorfer) "Lady Biking" gegründet. Was soll sie jetzt tun? Lena weiß, dass sich Anja rasch entscheiden muss. Doch Anja bringt es nicht übers Herz, mit jemandem zu reden, weder mit ihrem Mann Thomas (Nicki von Tempelhoff) noch mit Tine.

20:15 Uhr, VOX: X-Men Origins: Wolverine, Action

Der Mutant Logan (Hugh Jackman) hat seine Vergangenheit als Kämpfer im "Team X" abgeschrieben und lebt ein ruhiges Leben als Holzfäller in Kanada. Dieser Frieden wird jedoch gestört, als seine Freundin Kayla (Lynn Collins) offensichtlich von seinem gefährlichen Halbbruder und ebenfalls Mutant Victor (Liev Schreiber) ermordet wird. Logan will Rache und nimmt das Angebot seines ehemaligen Chefs Major Stryker (Danny Huston) an, Logans Knochen mit unzerstörbaren Adamantium zu überziehen. Logan beginnt die Jagd auf Victor.

20:15 Uhr, Sat.1: Criminal Minds: Vogelscheuche, Krimiserie

In der Kleinstadt Yakima wird die junge Prostituierte Cherry Rollins (Courtney Halverson) von einem Mann entführt - das berichten mehrere Zeugen, die die Polizei alarmiert haben. Kurz darauf tauchen in einem gefluteten Bachbett die Überreste zweier Frauenleichen auf. Beide Opfer wurden mit Sackleinen und Stacheldraht umwickelt. Doch es bleibt nicht bei diesen beiden Toten: Das Wasser gibt immer mehr ermordete Frauen frei, darunter auch Wendy Baldwin - das erste Opfer des Mörders.

20:15 Uhr, kabel eins: Operation Walküre - Das Stauffenberg-Attentat, Thriller

Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg (Tom Cruise) und eine Gruppe hochrangiger Offiziere planen während des Zweiten Weltkriegs einen Bombenanschlag auf Adolf Hitler. Doch das Attentat misslingt, und der Diktator überlebt, von der Außenwelt abgeschnitten im Führerhauptquartier. Jetzt zählt für die Verschwörer jede Minute. Können sie das Militär auf ihre Seite ziehen, bevor die Nachricht von Hitlers Überleben Berlin erreicht?

20:15 Uhr, RTL II: Die Kochprofis - Einsatz am Herd, Gastrosoap

Dem Restaurantbetreiber Graziano (53) steht im baden-württembergischen Erbach das Wasser bis zum Hals. Trotz perfekter Lage in einem viel besuchten Gewerbegebiet, kann sein "Ristorante Bonaparte" kaum Gäste vorweisen. Die Kochprofis Nils Egtermeyer, Ole Plogstedt und Andi Schweiger versuchen Graziano davon zu überzeugen, seine Gäste wieder mit authentischer italienischer Küche zu begeistern.