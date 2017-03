TV-Tipps am Donnerstag

Am "Tag, an dem die Erde stillstand" (VOX) ermahnt ein Außerirdischer die Menschheit zum Frieden. In "Zimmer 108" (arte) versucht ein totes Mädchen als Geist ihren Mörder zu finden. "Der Lehrer" (RTL) schlägt sich unterdessen mit einem konsumsüchtigen Schüler herum.