TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDFneo: Vertraue mir, Thriller

Seit drei Jahren ist Elena Wagner (Julia Koschitz) der Shooting-Star einer Frankfurter Investmentbank. Doch plötzlich wird sie aus Meetings ausgeschlossen, ihre Memos verschwinden, ihr Chef schweigt. Elena befürchtet ihre Entlassung. Ihr bleibt nur eine Nacht, um mit Hilfe ihres Ex-Freundes Marc (Jürgen Vogel) ihre Existenz zu retten. Die beiden finden Beweise dafür, dass Elena als Sündenbock Fehler der Firmenleitung angehängt werden sollen. Was wie ein Coup im Bankenmilieu beginnt, entwickelt sich rasch zu einem hintergründigen Beziehungsdrama, in dem keiner der Beteiligten die Kontrolle verlieren will.

20:15 Uhr, RTL: Der Lehrer, Dramedyserie

Mehr Energie als jede Steckdose. Plötzlich sprüht die sonst so unmotivierte Dunja (Cosima Henman) vor Tatendrang, schreibt gute Noten und spielt sogar die Hauptrolle in der Schulaufführung. Ist sie krank? Erleuchtet? Auf Drogen? Nein, Dunja ist verliebt! Vollmer (Hendrik Duryn) freut sich über Dunjas neuen Lebensmut. Zumindest so lange, bis er bemerkt, dass ihr neuer Freund kein anderer ist als Karins alter Freund Richard (Max von Pufendorf): erfolgreich, Berufsberater an der GSG und mit seinen 40 Jahren ein schlappes Vierteljahrhundert älter als Dunja!

20:15 Uhr, RTL II: Die Kochprofis - Einsatz für dich, Gastrosoap

Die Silberhochzeit von Sascha (43) und Tanja (42) steht kurz bevor - und droht, im Chaos zu enden. Sascha plant die Feierlichkeiten ganz gediegen beim Chinesen um die Ecke zu begehen. Die Vorstellung, ihr 25-jähriges Eheglück bei Frühlingsrollen und Schweinefleisch süß-sauer zu feiern, löst bei Ehefrau Tanja Panikattacken aus. Was sollen ihre Gäste nur denken? Wo sind der kulinarische Anspruch und das angemessene Ambiente? Sascha ist mit der Situation komplett überfordert. Der einzige Ausweg: Die Kochprofis müssen helfen!

20:15 Uhr, VOX: Men in Black, Sci-Fi-Komödie

Es ist ein Tag, der sein Leben für immer verändern wird: Der New Yorker Cop James Edwards (Will Smith) muss mit ansehen, wie ein Krimineller Selbstmord begeht, nachdem James ihn verfolgt und gestellt hat. Doch der Mann war kein gewöhnlicher Verbrecher, sondern ein Außerirdischer. Schon seit den 50er-Jahren wird die Erde von Aliens als Zuflucht genutzt. Um die Aliens zu kontrollieren und ihre Existenz vor der Menschheit zu verbergen, wurde die Geheimorganisation "Men in Black" ins Leben gerufen. Und genau für diese soll James, wenn es nach Specialagent 'K' (Tommy Lee Jones) geht, nun arbeiten.

20:15 Uhr, kabel eins: Im Auftrag des Teufels, Thriller

Kevin Lomax (Keanu Reeves) ist ein junger Staranwalt in Florida. Sein guter Ruf eilt ihm sogar bis nach New York voraus, wo John Milton (Al Pacino) eine riesige Kanzlei mit weltweiter Klientel betreibt. Milton lockt Lomax und seine Frau Mary Ann (Charlize Theron) mit einem äußerst lukrativen Angebot nach New York - verlangt dafür aber Einsatz bis zu den Grenzen der menschlichen Belastbarkeit. Mary Ann fühlt sich immer einsamer, und auch Kevin beschleicht zunehmend ein schlechtes Gefühl. Auf wen hat er sich da eingelassen?