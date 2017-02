TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, VOX: Eagle Eye - Außer Kontrolle, Actionthriller

Als Jerry Shaw (Shia LaBeouf) Geld abheben will, traut er seinen Augen kaum. Sein sonst so leeres Konto hat plötzlich einen Saldo von 751.000 Dollar. Noch schlimmer: als er nach Hause kommt, ist seine Wohnung plötzlich voller Waffen und gefälschten Dokumenten. Eine Unbekannte ruft ihn an und weist ihn an, sein Apartment zu verlassen, da das FBI kurz davor ist, ihn zu verhaften. Zeitgleich wird auch die alleinerziehende Rachel Hollowman (Michelle Monaghan) von der Unbekannten kontaktiert und bedroht. Sollte sie ihren Anweisungen nicht nachkommen, wird die anonyme Anruferin den Zug entgleisen lassen, in dem ihr Sohn grade sitzt.

20:15 Uhr, RTL II: Die Kochprofis - Einsatz undercover, Gastrosoap

In "Die Kochprofis - Einsatz Undercover" steht eine ganz neue Aufgabe für die Küchenchefs bereit! Die drei Kochprofis Ole Plogstedt, Frank Oehler und Andi Schweiger kommen ein Jahr nach ihrem vorherigen Dreh zurück in den "Klosterkrug". Wirtin Annette (47) bat die Profiköche ein weiteres Mal um Hilfe, da auf anfänglichen Erfolg erneut Umsatzeinbußen folgten. Doch was lief schief beim "Klosterkrug"-Team? Das wollen die Drei mit versteckter Kamera und perfekter Tarnung herausfinden.

20:15 Uhr, RTL: Der Lehrer, TV-Serie

Ole (Matti Schmidt-Schaller) benimmt sich merkwürdig, ja sogar noch merkwürdiger als sonst... Nachdem Vollmer (Hendrik Duryn) ihn beim Kellnern in einem Schwulencafé entdeckt, muss Ole beichten. Nicht dass er plötzlich schwul wäre, nein. Sein Vater ist pleite und Ole schämt sich. Dafür, dass er plötzlich kein Geld hat, fürs Kellnern und natürlich weil schon das halbe Haus gepfändet wurde. Vollmer will Ole zeigen, dass ihm der soziale Abstieg keine Angst machen soll - aber das ist gar nicht so einfach.

20:15 Uhr, ZDFneo: Durch diese Nacht, Drama

Jan (Oliver Stokowski) will reinen Tisch machen: Er muss sich von seinem Geschäftspartner Tom (Tim Bergmann) trennen, der ihn finanziell betrogen hat. Und er muss seiner Lebensgefährtin, der Fotojournalistin Karla (Katharina Böhm) gestehen, dass er ein Verhältnis mit einer anderen Frau hatte. Doch bevor es dazu kommt, erleidet Jan eine massive Gehirnblutung. Er ist plötzlich unfähig, vernünftig zu kommunizieren, ist in seinem Körper eingesperrt. Und Tom erkennt die Chance: Er versucht, Jans Leben zu "übernehmen", ihm das Geschäft und die Frau, die er liebt, wegzunehmen und ihm noch dazu die Schuld an den Betrügereien zuzuschieben.

22:20 Uhr, kabel eins: Metro, Actionthriller

Mit seinen unorthodoxen Methoden ist Scott Roper (Eddie Murphy) die Nummer eins unter den Verhandlungsspezialisten. Mit seinem losen Mundwerk redet er die Geiselnehmer in San Francisco in Grund und Boden. Doch als Ropers Freund und Kollege Sam bei einem Routineeinsatz von dem eiskalten Killer Korda (Michael Wincott) getötet wird, nimmt er mit seinem neuen Partner Kevin (Michael Rapaport) die Verfolgung auf. Dabei gerät Roper selbst ins Visier des Psychokillers.