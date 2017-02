TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, Das Erste: Eurovision Song Contest 2017 - Unser Song, Musikwettbewerb

Fünf Nachwuchs-Sängerinnen und -Sänger, eine Jury mit Lena, Tim Bendzko und Florian Silbereisen, extra für den Eurovision Song Contest geschriebene Songs, die beliebteste Moderatorin Deutschlands, eine große Liveband unter Leitung von Wolfgang Dalheimer ("Heavytones"), das TV-Publikum als Entscheider, ein "europäisches Stimmungsbarometer": Das sind die Zutaten für "Eurovision Song Contest - Unser Song 2017", den deutschen ESC-Vorentscheid. Per Video und bei zwei Castingterminen konnten sich junge Künstlerinnen und Künstler darum bewerben, Deutschland im kommenden Jahr beim Eurovision Song Contest 2017 in der Ukraine zu vertreten.

20:15 Uhr, ProSieben: Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

Auf die High Heels, fertig, los! Eine Fashion-Show in Paris, ein Job in Mailand, ein Shooting in New York. Bereit für die große Welt der Fashion? Heidi Klum sucht Deutschlands neues Topmodel! Die Bewerberinnen müssen beweisen, was in ihnen steckt und unterschiedliche Aufgaben bewältigen: Wer bringt die nötige Disziplin und mentale Stärke mit? Wer hat als Erste Hemmungen, wenn der Catwalk auf einmal an einem außergewöhnlichen Ort liegt?

20:15 Uhr, VOX: Captain Phillips, Drama

April 2009: Als Captain Richard Phillips (Tom Hanks) in Oman an Bord des gigantischen Containerschiffs "Maersk Alabama" geht, hat er ein ungutes Gefühl. Er soll mit seiner Crew Fracht- und Hilfsgüter nach Kenia bringen. Noch während einer Notfall-Übung greift eine Gruppe von Piraten die "Maersk Alabama" an. Vier schmächtigen, aber schwer bewaffneten Somalis gelingt es, das Schiff zu kapern. Obwohl die Lage verfahren ist, versucht Captain Phillips alles, um Zeit zu gewinnen. Schließlich bietet er sich den Seeräubern selbst als Geisel an, um so die Crew vor einer Gefangennahme zu bewahren.

20:15 Uhr, kabel eins: Dumm und dümmer, Komödie

Ein Tierladen ist der große Traum von Lloyd (Jim Carrey) und Harry (Jeff Daniels). Die beiden gehören nicht zur hellsten Sorte, und so wird es noch eine Weile dauern, bis sie ihr Ziel verwirklichen können. Doch dann lernen sie zufällig die reiche Mary (Lauren Holly) kennen und verlieben sich in sie. Mary muss einen Koffer mit Lösegeld für ihren entführten Gatten abliefern. Harry beobachtet sie, schnappt sich den Koffer und versucht verzweifelt, ihn Mary zurückzugeben. Die beiden treiben alle Beteiligten in den Wahnsinn.

20:15 Uhr, ZDFneo: Ein Geheimnis im Dorf - Schwester und Bruder, Drama

Die junge Irene (Franziska Weisz) wurde soeben zur Vizebürgermeisterin dreier zusammengelegter steirischer Gemeinden gewählt. Kurz danach kommt der amtierende Bürgermeister bei einem Autounfall ums Leben. Irene übernimmt übergangsweise das Amt, sehr zum Unmut einiger Dorfbewohner, denen Irenes äußerst eigenwillige Amtsführung gegen den Strich geht. Offenbar hat jeder etwas zu verbergen, und keiner sagt die ganze Wahrheit. Anton Wolf (August Schmölzer), nach verjährtem Totschlag an seiner Frau aus dem Gefängnis entlassen, wittert in der geplanten Umfahrungsstraße über seine Grundstücke die Chance auf das große Geld. Doch Irene vereitelt die Umwidmung zu teurem Bauland.