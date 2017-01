TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, Das Erste: Der Bozen-Krimi: Am Abgrund, Krimi

Mit viel Glück entgeht Kommissarin Sonja Schwarz (Chiara Schoras) dem Mordanschlag eines Scharfschützen. Ihr Mann Thomas (Xaver Hutter), der neben ihr im Auto sitzt, wird jedoch lebensgefährlich verletzt. Während die unter Schock stehende Sonja ihre Stieftochter Laura (Charleen Deetz) und deren Großmutter Katharina Matheiner (Lisa Kreuzer) informiert, untersucht ihr Chef Matteo Zanchetti (Tobias Oertel) den Unfallort und stößt auf eine seltsame Spur. Parallel dazu ermitteln Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab) und sein Vater (Hanspeter Müller-Drossaart) im Fall des tödlich verunglückten Sohns einer Bergbäuerin (Katja Lechthaler).

20:15 Uhr, ProSieben: The Counselor, Thrillerdrama

Als Anwalt mit einer gewissen moralischen Flexibilität hat sich der "Counselor" (Michael Fassbender) in zwielichtigen Kreisen im Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko einen Namen gemacht. Soeben hat er sich mit seiner Traumfrau, der liebenswürdigen Laura (Penélope Cruz), verlobt. Doch das hindert ihn nicht, sich auf einen gefährlichen Deal mit dem mexikanischen Drogenkartell einzulassen, bei dem er Millionen verdienen könnte. Selbst die eindringlichen Warnungen seines exzentrischen Halbwelt-Partners Reiner (Javier Bardem) und des erfahrenen Mittelsmanns Westray (Brad Pitt) vor den grausamen Methoden des Kartells schrecken ihn nicht ab.

20:15 Uhr, VOX: Aushilfsgangster, Komödie

Die vier "Aushilfsgangster" Josh (Ben Stiller), Slide (Eddie Murphy), Charlie (Casey Affleck) und Arthur (Alan Alda) sind eigentlich ganz normale Typen, die sich jedoch auf einen verwegenen Einbruchscoup begeben. Sie arbeiten alle in einem exklusiven Wolkenkratzer in New York. Nachdem ein übler Wall-Street-Schwindler seine Milliardenverluste unter anderem mit ihren Pensionsfonds gemacht hat, entschließen sie sich zum Gegenschlag. Um doch noch irgendwie an ihre Rente zu kommen, wollen sie den dreisten Anlagebetrüger in seinem exklusiven Wolkenkratzer-Penthouse stellen.

20:15 Uhr, kabel eins: Planet der Affen, Sci-Fi-Abenteuer

2029: Der Astronaut Leo Davidson (Mark Wahlberg) befindet sich auf einer Routinemission durchs All, als er in ein wurmlochähnliches Phänomen gerät und durch Zeit und Raum in die Zukunft katapultiert wird. Er landet auf einem Planeten, auf dem sprechende, hoch intelligente Affen über primitive Menschen herrschen. Für die Astronauten beginnt ein Kampf auf Leben und Tod gegen die Gorilla-Armee - und für die Zukunft der Menschheit.

22:30 Uhr, ProSieben: Trance - Gefährliche Erinnerung, Psychothriller

Der Kunst-Auktionator Simon (James McAvoy) kann nicht widerstehen und stiehlt mit einer Gangsterbande zusammen ein Gemälde im Wert von mehreren Millionen Dollar. Ein Schlag auf den Hinterkopf löscht jedoch seine Erinnerung an das Versteck des Bildes. Hypnotiseurin Elizabeth (Rosario Dawson) soll sie ans Tageslicht holen, doch bald verschwimmen die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Fiktion.