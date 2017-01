TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, VOX: Avatar - Aufbruch nach Pandora, Science-Fiction

Das Jahr 2154. Der ehemalige Marine Jake Sully (Sam Worthington), der seit einem Einsatz gelähmt ist, soll Teil des Avatar-Programms auf dem Planeten Pandora werden. Sully besitzt das identische Genom seines verstorbenen Bruders und kann dessen Avatar übernehmen - ein Wesen mit dem Äußeren eines Na'vi, den Ureinwohnern Pandoras, aber der Seele eines Menschen. Mit der Unbeschwertheit eines Kindes tritt Sully in diese neue Welt. Dabei lernt er auch die Na'vi Neytiri (Zoe Saldana) kennen und lieben. Er ahnt nicht, dass er für die geplante Ausbeutung des Planeten vom Militär nur instrumentalisiert wird.

20:15 Uhr, RTL: Der Lehrer: Paula mehr Popo, Comedyserie

Lässige Klamotten, coole Sprüche und klare Ansagen. So wie Paula (Emily Lowin) könnten nach Lehrer Vollmers (Hendrik Duryn) Geschmack ruhig mehr elfjährige Mädchen sein. Aber halt, stopp! Paula fühlt sich gar nicht als Mädchen. Sie ist ein Junge! Und es quält sie, jeden Tag eine Rolle spielen zu müssen. Kurzentschlossen verbringt Vollmer mit Paula einen fantastischen Nachmittag als Junge, doch die muss bald erkennen: Die Auseinandersetzung mit den Mitschülern und ihrer besten Freundin Lea (Ella Päffgen) wird er ihr trotzdem nicht ersparen können.

20:15 Uhr, ProSieben: Big Countdown - Die 50 größten Skandale der 2000er, Rankingshow

Wut-Model, Sex-Sportler und Ekel-Eklat prägen die Nullerjahre: Naomi Campbell bewirft ihre Assistentin mit einem Handy. Golfstar Tiger Woods betrügt seine Ehefrau mit mehr als 100 Frauen. Und in Deutschland sorgt der Gammelfleisch-Skandal für Schlagzeilen. In "Big Countdown: Die 50 größten Skandale der 2000er" erinnert Annemarie Carpendale an die Aufreger-Momente des Jahrzehnts. Auch mit dabei: zweifelhaft glitzernde Totenkopf-Mode von "Ed Hardy".

20:25 Uhr, kabel eins: Verrückt nach Mary, Komödie

Alle lieben Mary (Cameron Diaz)! Jeder Mann, der dieser atemberaubenden Frau begegnet, verfällt ihr. Ted (Ben Stiller) hat sich schon zu Schulzeiten in die Blondine verliebt und sie dann aus den Augen verloren. Doch nicht aus dem Sinn: Fünfzehn Jahre später beauftragt er den Privatdetektiv Healy (Matt Dillon), ihren Wohnort zu ermitteln. Er findet Mary in Florida und erliegt ebenfalls ihrem Charme. Mit allen Mitteln versucht er, sie Ted auszureden. Der macht sich dennoch auf den Weg nach Miami.

20:15 Uhr, RTL II: Die Kochprofis - Einsatz am Herd, Gastrosoap

Das Clubhaus "TC Cassella" am Rande der hessischen Metropole Frankfurt am Main liegt versteckt zwischen Tennisplätzen: Dort müssen die Kochprofis Nils Egtermeyer, Ole Plogstedt und Andi Schweiger ein hartes Match bestreiten. Vor neun Monaten pachtete die ungelernte Gastronomin Heike (53) das Clubhaus "TC Cassella". Nicht nur für ihren Lebensunterhalt, sondern auch um ihrem Sohn Michael (30), einem arbeitsuchenden Bäcker, einen Job zu geben. Seitdem spielen sich die kochende Heike und ihr Sohn im Service mehr schlecht als Recht die Bälle zu.