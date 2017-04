TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX: The Story of my Life: Thomas Heinze & Jackie Brown, Talk

Was geschieht, wenn das Versprechen "Mit dir möchte ich alt werden" innerhalb kürzester Zeit Wirklichkeit wird und sich ein verliebtes Paar plötzlich um Jahrzehnte gealtert im Studio gegenübersitzt? Schauspieler Thomas Heinze und Radiomoderatorin Jackie Brown leben seit 15 Jahren in "wilder Ehe" und respektieren die Freiheitsliebe des anderen. Bei "The Story of my Life" gehen sie auf ihre ganz persönliche Zeitreise und begegnen sich um 20 und um 40 Jahre gealtert.

20:15 Uhr, ZDF: Rosamunde Pilcher: Lass es Liebe sein, Melodram

Eine kurze, schicksalhafte Begegnung zwischen Tom (Raphaël Vogt) und Natalie (Janina Flieger), einer jungen Studentin aus Georgien, wird das Leben beider für immer verändern: Sie verlieben sich Hals über Kopf ineinander. Die kluge junge Frau arbeitet jedoch ausgerechnet für Toms Vater George Richmond (Peter Sattmann), zu dem er seit der Scheidung seiner Eltern kaum Kontakt hat. Bis heute hat Tom ihm nicht verziehen, wie sehr seine Mutter Alicia (Daniela Ziegler) unter seinen amourösen Abenteuern gelitten hat. Tom und Natalie spüren schnell, dass sie die Liebe ihres Lebens gefunden haben.

20:15 Uhr, Sat.1: Weil ich dich liebe, Liebesdrama

In Lissabon treffen sich die Blicke von Eva (Felicitas Woll) und Luis (Renato Schuch) zum ersten Mal. Sie erkennen sofort, dass ihre große Liebe vor ihnen steht. Schnell flammen intensive Gefühle auf. Obwohl beide gebunden sind, wissen sie, dass es Schicksal ist. Eva und Luis brechen alle Brücken ab und beginnen eine leidenschaftliche und kompromisslose Liebesbeziehung miteinander. Es folgen eine romantische Hochzeit und das erste gemeinsame Kind. Das Glück ist vollkommen. Doch was geschieht dann? Wieso sind jetzt beide auf dem Weg zum Scheidungstermin? Ist es wirklich das Ende, oder lohnt es sich, um dieses Glück zu kämpfen?

20:15 Uhr, Super RTL: e-m@il für Dich, Romantische Komödie

Die Kinderbuchladenbesitzerin Kathleen Kelly (Meg Ryan) sieht ihre Existenz bedroht, als auf der gegenüberliegenden Straßenseite die Filiale einer Tiefpreis-Buchladenkette ihre Pforten öffnet. Überwacht wird der Literatur-Supermarkt vom Magnatensohn Joe Fox (Tom Hanks). Als sich die beiden erstmals treffen, funkt es zwar auf Anhieb, doch Kathleen erkennt in Joe alsbald erbost ihren größten Widersacher. Da ahnt das Duo jedoch noch nicht, dass es sich längst via Internet-Chatroom ineinander verliebt hat.

20:15 Uhr, 3Sat: Eine Handvoll Briefe - Liebe im Gepäck, Liebeskomödie

Kristin (Ursula Strauss) ist eine attraktive Single-Frau, die in ihrem Beruf aufgeht, ein Verhältnis mit ihrem Chef hat und eigentlich irgendwie alleine ist. Ihr bester Freund Lenny (Florian Teichtmeister) hat für sie am Flughafen einen nicht abgeholten Überraschungskoffer als Geburtstagsgeschenk ersteigert. Kristin findet in diesem Koffer, der einer Frau gehört haben muss, ein Bündel Liebesbriefe. Mehr und mehr verfällt sie diesen Briefen und dem Unbekannten, der sie geschrieben hat. So macht sie sich auf die Suche nach der Frau, der dieser Koffer gehört hat und vor allem nach dem Mann, der solche Liebesbriefe schreiben kann.