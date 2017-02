TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, 3Sat: Ein vorbildliches Ehepaar, Komödie

Thomas (Uwe Ochsenknecht) und Roman (Heino Ferch) treffen in einem Gerichtsgebäude aufeinander. Beide wurden gerade von ihren Frauen geschieden. Der schüchterne Roman ist am Boden zerstört, denn er liebt seine Frau immer noch. Lebemann Thomas nimmt es locker, es ist nicht seine erste Scheidung. Diesmal jedoch kommt es härter: Seine Exfrau Vicky (Annika Kuhl) hat bereits die Schlösser auswechseln lassen und seinen Job in ihrem Unternehmen gestrichen. Roman bietet seinem neuen Freund eher widerwillig für ein paar Tage seine Couch an, und die beiden beschließen, sich gegenseitig dabei zu helfen, ihre Frauen zurückzugewinnen.

20:15 Uhr, VOX: Ewige Helden, Sportshow

Acht der erfolgreichsten deutschen Top-Athleten in verschiedenen Wettkämpfen. Dabei wollen sie nicht nur herausfinden, wer von ihnen der Beste der Besten ist. Sie blicken auch auf ihre Ausnahmekarrieren zurück und geben dabei einen tiefen Einblick in ihre Sportler-Seelen. In der heutigen Folge liegt für jeden Athleten im Meer circa 70 Meter entfernt vom Ufer ein SUP (Stand Up Paddle Board) bereit. Auf dem Meeresgrund liegen die zu den SUPs gehörenden Paddel, die an Sandsäcken befestigt sind. Aufgabe ist es, das Paddel unter Wasser so schnell wie möglich zu bergen.

20:15 Uhr, Sat.1: Frau Ella, Komödie

Der gescheiterte Medizinstudent und Taxifahrer Sascha (Matthias Schweighöfer) landet nach einem Unfall im Krankenhaus. Dort lernt er die 87-jährige Frau Ella (Ruth Maria Kubitschek) kennen. Als sie ihm von ihrer Romanze mit dem US-Soldaten Jason kurz nach dem Krieg erzählt, beschließt Sascha, mit Frau Ella durchzubrennen und Jason zu suchen. Die Reise der beiden beginnt in Berlin und endet schließlich in der französischen Bretagne.

20:15 Uhr, RTL II: All Inclusive - Mit Kind und Koffer zur neuen Liebe, Dokusoap

In der zweiten Episode stehen für einige Kandidaten neue Dating-Herausforderungen an. Als Marcus mit Martina einen Affenfelsen besichtigt, packt ihn plötzlich die Panik: Trotz Höhenangst sieht er sich mit einer Seilbahn und tiefen Abgründen konfrontiert. Ist das Date der beiden in Gefahr? Martin H. muss Töchterchen Stella ins Bett bringen und kommt deshalb viel zu spät zum Date mit Omayra. Die beiden streiten sich, doch Martin findet schnell Ablenkung.

22:15 Uhr, ProSieben MAXX: Pompeii, Katastrophenfilm

Im Jahr 79 n. Chr. lebt Milo (Kit Harington) als versklavter Gladiator in Londinium. Eines Tages wird er von einem Sklavenhändler in die Gladiatorenschule in Pompeji gebracht. Auf seinem Weg dorthin begegnet er Cassia (Emily Browning), der Tochter des Staatsoberhaupts von Pompeji. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Als Milo seinen ersten Gladiatorenkampf in der Arena bestreitet, bricht der Vesuv aus. Er muss fliehen, doch nicht ohne Cassia.