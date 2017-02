TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX: Ewige Helden, Sportshow

Acht der erfolgreichsten deutschen Top-Athleten geben alles, um der Beste der Besten zu sein! In neuen, spannenden Wettkämpfen wollen Kunstturner Fabian Hambüchen, Eiskunstlauf-Star Tanja Szewczenko, Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink, Weltklasse-Rennrodlerin Silke Kraushaar-Pielach, Stabhochspringer Björn Otto, Langlauf-Olympiasiegerin Evi Sachenbacher-Stehle, Olympiasieger im 800-Meter-Lauf Nils Schumann sowie Spielmacherin der Hockeynationalmannschaft Fanny Cihlar herausfinden, wer von ihnen der vielseitigste Athlet ist.

20:15 Uhr, Das Erste: Frau Temme sucht das Glück: Alles nach Plan, Comedyserie

Der steinalte Friedrich Peters (Dieter Schaad) will versichert haben, dass er eine teure Feier zu seinem 110. Geburtstag auch wirklich erlebt, den er in einigen Tagen zusammen mit seinen beiden 80-jährigen Söhnen feiern will. Obwohl Friedrich sehr fit ist, startet Carla (Meike Droste) ihre Risikoanalyse. Frank (Sebastian Schwarz) drängt auf den Vertrag, und Carla fügt sich, aber kurz darauf bekommt Friedrich einen Herzanfall, der glimpflich ausgeht. Carla findet heraus, dass Friedrich absichtlich zu viele Herzpillen genommen hatte, um letztlich den Versicherungsfall herbeizuführen.

20:15 Uhr, Sat.1: Die Ketzerbraut, Historiendrama

Die Kaufmannstochter Veva (Ruby O. Fee) steht vor dem Nichts: Man hat ihre Familie ermordet, ihr Haus niedergebrannt und sie geschändet. Veva sinnt auf Rache und sucht Hilfe bei ihrem alten Freund Ernst Rickinger (Christoph Letkowski). Doch der scheint mit dem Ketzer im Bunde zu stehen, der in München Flugblätter gegen den kirchlichen Ablasshandel verteilt und ins Visier des Pfarrers Johann von Perlach (Paulus Manker) geraten ist. Bald überschlagen sich die Ereignisse, und Veva kann Freund nicht mehr von Feind unterscheiden.

20:15 Uhr, 3Sat: Die Fremde und das Dorf, Drama

Nach einem Erdbeben in ihrer italienischen Heimat steht die junge Lehrerin Rosaria (Henriette Confurius) vor den Trümmern ihrer Existenz. Zur Erholung fährt sie mit einigen Schülern für ein paar Tage in eine steirische Gemeinde. Dort verliert Rosaria ihr Herz sogleich an den ungestümen Jungbauern Josef (Manuel Rubey). Doch die Liebe der beiden steht unter keinem guten Stern. Eifersüchteleien zwischen Josef und seinem Bruder Franz (Max von Thun), ein tragischer Unfall und Anfeindungen seitens der Dorfgemeinschaft gefährden Rosarias Aufbruch in ein neues Leben.

22:15 Uhr, ProSieben: Circus HalliGalli, Show

Willkommen in der Manege des Wahnsinns. In "Circus HalliGalli" wird gelacht, gefragt, gelästert - und auch mal gesungen. Joko und Klaas feiern das Showbusiness - und parodieren es zugleich. Die Moderatoren laden wöchentlich nationale und internationale Stars in ihren "Circus HalliGalli". In ihrer Show zeigen Joko und Klaas augenzwinkernd, was der Kern ihrer Unterhaltung ist: ein Kindergeburtstag für Erwachsene. Inzwischen steht fest: im Sommer dieses Jahres wird "Circus HalliGalli" enden.