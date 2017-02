TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, Super RTL: Jennas Kuchen - Für Liebe gibt es kein Rezept, Tragikomödie

Die hübsche Kellnerin und begnadete Kuchenbäckerin Jenna (Keri Russell) ist das Herz von Joe's Pie Diner, die die Gäste mit ihren verführerischen Köstlichkeiten verzaubert. In ihrem eigenen Zuhause jedoch ist jeglicher Zauber verflogen: Ehemann Earl ist ein unberechenbarer Kontrollfreak, der ihre Ehe zum Gefängnis gemacht hat und sie wie eine Sklavin behandelt. Doch dann trifft Jenna den Arzt Dr. Pomatter (Nathan Fillion), der sich für Jenna als Mensch und Frau interessiert und ihr Aufmerksamkeit und Zuneigung schenkt. Jenna lässt sich auf eine Affäre ein - kann diese Liebe eine Zukunft haben?

20:15 Uhr, ZDF: ZDFzeit: Prinz Philip - Ein Leben für die Queen, Doku

Seit 70 Jahren steht Prinz Philip an der Seite der Queen - kein Prinzgemahl in der Geschichte war so lang im Amt. Ein Royal deutscher Abstammung, der bei den Briten größte Sympathie genießt. Er punktet vor allem mit Humor, seine Sprüche sind legendär. Gegen alle Widerstände am Hof setzte er sich nach dem Zweiten Weltkrieg für die deutsch-britische Versöhnung ein. "ZDFzeit" zeichnet das bewegte Leben des heute 95-jährigen Duke of Edinburgh nach.

20:15 Uhr, Sat.1: Einstein: Magnetismus, Krimiserie

Nach einer wilden Nacht in einem Club sieht sich Kommissar Tremmel (Rolf Kanies) mit einem wahnwitzigen Vorwurf konfrontiert: Er soll Funny erschossen haben, die Freundin des Clubbesitzers. Da er einige illegale Substanzen konsumiert hat, kann sich Tremmel an nichts erinnern. Nun liegt es an Felix (Tom Beck) und Elena (Annika Ernst), ihren Boss rauszuhauen. Felix hat dazu eigentlich wenig Lust. Doch wenn sein Deal mit Tremmel auffliegt, landet er ebenfalls hinter Gittern.

20:15 Uhr, VOX: Hot oder Schrott - Die Allestester, Dokusoap

Im Spezial von "Hot oder Schrott" finden "Ab ins Beet!"-Star Detlef Steves (47) und seine Frau Nicole (47) in Moers sowie die weiteren Allestester immer neue Pakete vor ihrer Haustür - ohne zu wissen, was sie erwartet. Denn bevor das erste Gerät aus ihrer Lieferung ausprobiert werden kann, müssen sie erst herausfinden, um was es sich handelt und wie es zusammengebaut wird. Und dabei ist die Bedienungsanleitung nicht immer hilfreich. Konnten die skurrilen Neuheiten wie die Selbstbräunungsdusche oder der Bluetooth-Handschuh zum Telefonieren am Ende überzeugen und sind sie ihren Preis wirklich wert?

20:15 Uhr, Tele 5: Hard Rain, Actionthriller

Seit Tagen gießt es in der Kleinstadt Huntingburg in Strömen. Wiesen, Felder und Straßen stehen unter Wasser, die Einwohner werden evakuiert. Die Kurierfahrer Tom (Christian Slater) und Charlie (Edward Asner) sollen in der Zwischenzeit drei Millionen Dollar aus der örtlichen Bank in Sicherheit bringen. Doch die heikle Mission läuft aus dem Ruder und das Wasser steigt...