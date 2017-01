TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, Das Erste: Frau Temme sucht das Glück: Der perfekte Mann, Comedyserie

Carla (Meike Droste) bekommt von Mühlens (Martin Brambach) Druck, Verträge abzuschließen. Da kommt gerade recht, dass Sabine Helmer (Theresa Scholze) die Treue ihres Verlobten Peter (Christian Hockenbrink) nach der Hochzeit für eine Million Euro versichern lassen will. Carla engagiert im Rahmen der Risikoanalyse beherzt ihre Schwester Hannah (Anna Blomeier) als Treuetesterin. Peter erweist sich aber als ein solcher Stein, dass Hannah ihn selbst mit brachialen Mitteln nicht verführen kann und darüber ihr Ego angekratzt sieht. Als sie dann mutmaßt, Peter könnte schwul sein, beschließt Carla einen erneuten sexuellen Test - diesmal mit Frank (Sebastian Schwarz).

20:15 Uhr, SuperRTL: Mom's Night Out - Mamas müssen auch mal ausgehen, Komödie

Die hart arbeitende Mutter Allyson (Sarah Drew) wünscht sich nichts sehnlicher eine Auszeit vom stressigen Alltagsleben. Zusammen mit ihren Freundinnen plant sie einen entspannten Frauenabend, während die Ehemänner auf die Kinder aufpassen. Gesagt, getan. Doch schnell entpuppt sich die Kinderbetreuung als Herausforderung für die Männer und auch der Frauenabend verläuft alles andere als geplant.

20:15 Uhr, ZDF: ZDFzeit, Mensch Gauck! Pastor, Präsident, Freiheitssucher

Für die einen ist er der "Präsident der Herzen" - für die anderen ist er ein "Volksverräter": Am 18. März 2017 endet die Präsidentschaft von Joachim Gauck. Dann tritt ein Mann ab, der sicherlich der ungewöhnlichste Präsident der Bundesrepublik war: kein Berufspolitiker - sondern ein Pastor, der 1990 in die frei gewählte DDR-Volkskammer einzog, und der nach der Einheit Millionen von Stasi-Akten den Bürgern zugänglich machte. Die Dokumentation begleitet den Bundespräsidenten in den letzten Monaten seiner Amtszeit. Dabei gestattet Joachim Gauck exklusive Einblicke in seinen ungewöhnlichen Alltag als Präsident und in sein Privatleben.

20:15 Uhr, RTL II: Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

In dieser Woche verschlägt es Frank Rosin ins niedersächsische Sassenburg. Die Kantine des Industriepark Triangel braucht dringend kulinarische Unterstützung. Mithilfe seines speziell zusammengestellten Teams, bestehend aus Kantinenexperte Olaf und Innenarchitektin Kathi, kann sich der Sternekoch schnell ein Bild machen: Betreiber Oliver steht das Wasser bis zum Hals. Wird es Frank Rosin gelingen, den hungrigen Arbeitern und dem verzweifelten Kantinenbetreiber zu helfen?

20:15 Uhr, 3Sat: Racheengel - Ein eiskalter Plan

In einem Hotel in Travemünde wird der Gast Brederstein tot in der Badewanne gefunden. Dass Kommissarin Tina Campenhausen (Gesine Cukrowski) den Toten kennt, verschweigt sie ihren Kollegen zunächst. Dann steht plötzlich ihre Schwester Jenny Hansen (Katharina Wackernagel) vor der Tür. Hat Jenny etwas mit dem Tod des Hotelgastes zu tun? Tina gerät in den größten Gewissenskonflikt ihres Lebens: Deckt sie ihre Schwester oder trägt sie mit ihren Ermittlungen zu Jennys Festnahme bei? Tina verstrickt sich immer mehr in Ungereimtheiten.