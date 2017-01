TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, Das Erste: Frau Temme sucht das Glück: Alles Gute kommt von oben, Comedyserie

Die Geschäfte laufen schlecht für die Rheinische. Auf Geheiß des Chefs Mühlens (Martin Brambach) soll die Rheinische jetzt auch die absurdesten Fälle in einer "No-Limit-Versicherung" bündeln, sonst drohen Abwicklung und Arbeitslosigkeit. Nur deswegen erklärt sich Carla (Meike Droste) widerwillig bereit, mit dem verhassten neuen Kollegen Frank (Sebastian Schwarz), einem aalglatten Angeber, und ihrem Kollegen Horst (Ronald Kukulies) diese Sonderabteilung zu führen. Der erste Kandidat ist Färber (Jörg Witte), ein Hähnchenfabrikant, der sich dagegen versichern will, von einem gefrorenen Hähnchen erschlagen zu werden.

20:15 Uhr, Super RTL: So was wie Liebe, Romantische Komödie

Der schüchterne Junggeselle Oliver (Ashton Kutcher) hat große Pläne: Er möchte sein eigenes Unternehmen gründen. Emily (Amanda Peet) hingegen liebt ihr ungezwungenes Leben. Als sich die beiden auf einem Flug nach New York kennenlernen, kommt sich das ungleiche Paar näher. Emily sieht zunächst keine Zukunft für die beiden und daher treffen sie eine ungewöhnliche Abmachung: In sechs Jahren wollen sich die beiden wiedertreffen, um zu sehen, was aus ihren Träumen und aus ihrem Leben geworden ist. Doch das Schicksal führt Oliver und Emily bereits früher wieder zusammen.

20:15 Uhr, RTL II: Extrem sauber - Putzteufel im Messie-Chaos, Dokusoap

Bei "Extrem sauber - Putzteufel im Messie-Chaos" prallen zwei Gegensätze aufeinander. Auf der einen Seite zwei Frauen, Nicole und Christina, mit einem extremen Putz- und Ordnungszwang. Mehrere Stunden Putzen am Tag ist für sie normal. Auf der anderen Seite die Wohnungen von Wolfgang und Rebecca. Hier stapeln sich Müll und Gerümpel bis unter die Decke. Geschirr, Spülen oder Badarmaturen haben schon seit Jahren kein Putzwasser mehr gesehen. Je ein Putzteufel wird einen der Messies vier Tage lang in seiner Wohnung besuchen und ihm helfen, Chaos und Unordnung in den Griff zu kriegen.

20:15 Uhr, Tele 5: Dan - Mitten im Leben, Komödie

Witwer Dan (Steve Carell), Vater von drei Töchtern, hat den Unfalltod seiner Frau noch nicht verarbeitet. Ausgerechnet jetzt steht der jährliche Besuch bei seiner nervigen Großfamilie an, die ihn verkuppeln will. Prompt verknallt sich Dan in die hübsche Marie (Juliette Binoche) - nichtsahnend, dass sie die zukünftige Braut seines Bruders Mitch (Dane Cook) ist. Eifersüchteleien und Gefühlchaos sind vorprogrammiert.

22:45 Uhr, Das Erste: Eine Hand wäscht die andere, Komödie

Chlodwig Pullmann (Ulrich Noethen) ist Steuerprüfer und verstrickt in tausend kleine Geschäfte und Tricks - mit Wissen von Bürgermeister Karsten Leimer (Waldemar Kobus), der noch viel mehr Dreck am Stecken hat. Pullmanns Frau Jenny (Steffi Kühnert) dagegen kämpft in einer Bürgerinitiative gegen Korruption und darf von den Abwegen ihres Mannes natürlich nichts wissen. Als Pullmann einen neuen Vorgesetzten bekommt, der ihm genau auf die Finger guckt, wird es eng - und um seine Ehe nicht zu gefährden, beschließt er, ehrlich zu werden. Die Frage ist nur, ob ihm das auch gelingt.