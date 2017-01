TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, Das Erste: Die Kanzlei: Irrwege, Anwaltsserie

Gerd Matuschek (Uwe Bohm) wird unter dem Verdacht, Chefarzt Dr. Weiland ermordet zu haben, verhaftet. Matuschek hat ein Motiv, gibt er doch Dr. Weiland die Schuld am Tod seines Sohnes Björn. Eine Zeugin, Dora Keller (Stephanie Eidt), bestätigt, dass sie Gerd Matuschek entgegen seiner Aussage zur Tatzeit in der Nähe des Hauses von Dr. Weiland gesehen hat. Schnell entdeckt Isa von Brede (Sabine Postel), dass mit der Zeugin etwas nicht stimmen kann.

20:15 Uhr, ZDF: ZDFzeit, Die Tricks der Lebensmittelindustrie - Turbo-Salami, Tütensuppen & Co.

Zeit ist Geld, auch beim Essen. Da sind sich Kunden und Hersteller einig. Die einen wollen eine schnelle Mahlzeit für wenig Geld, die anderen möglichst fix Geld verdienen. Teils simple, teils ausgebuffte Tricks sorgen dafür, dass beide Seiten auf ihre Kosten kommen. Wie gelingt es der Industrie, Lebensmittel mit möglichst wenig Zeit- und Kostenaufwand herzustellen? Und wie sehr leidet dabei die Qualität? Branchen-Insider Sebastian Lege klärt auf.

20:15 Uhr, SuperRTL: Vielleicht, vielleicht auch nicht, Liebeskomödie

Die zehnjährige Maya (Abigail Breslin) durchlebt die Scheidung ihrer Eltern und will von ihrem Vater Will (Ryan Reynolds) wissen, wie er ihre Mutter kennen gelernt hat. Will erinnert sich an die Vergangenheit und erzählt von seiner Zeit als idealistischer New Yorker Nachwuchspolitiker und seinen Beziehungen zu drei völlig verschiedenen Frauen. Will durchlebt noch einmal diesen Lebensabschnitt und stellt seiner Tochter während der Erzählung die Aufgabe, zu erraten, welche der drei Frauen er geheiratet hat.

20:15 Uhr, Sat.1: Einstein: Schwerkraft, Krimiserie

Da war nicht nur der Kampfhund, sondern auch der zugehörige Nazi platt: Ein Toter fiel aus großer Höhe auf das Tier. Allerdings ist unklar woher der Mann kam, denn ein Sprung vom nahegelegenen Hochhaus oder ein Fallschirm-Unfall scheiden aus. Jetzt ist Felix Winterberg (Tom Beck) alias "Einstein" gefragt, und der weist mit einem ungewöhnlichen Experiment nach, dass der Tote aus einem Flugzeug geworfen wurde. Indizien an seiner Kleidung lassen vermuten, dass er in einen Bankraub verwickelt war.

22:45 Uhr, Das Erste: Storno - Todsicher versichert

Der sympathisch schüchterne Rupert Halmer (Max Riemelt) muss sich in der Provinz in einer Gruppe von Versicherungsvertretern und vor seinem skrupellosen Chef Schulze beweisen. Rupert will sich keine Blöße geben und Vertragsabschlüsse liefern, nicht zuletzt, um vor der schönen Wirtstochter Lena (Amelie Kiefer) zu glänzen. Doch in der Region scheint sich niemand für eine Versicherung begeistern zu lassen - einzig die Bäuerin Olivia (Jeanette Hain) ist geradezu erpicht darauf, eine Lebensversicherung für ihren Vater abzuschließen. Aus nicht ganz selbstlosen Motiven, wie sich herausstellt: Sie plant einen Versicherungsbetrug.