TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (2), Fantasy

Es endet alles! Der bekannteste Zauberlehrling der Welt tritt seinen letzten Kampf gegen das Böse an: Harry und seine Freunde versuchen, die Welt im Kampf gegen den düsteren Herrscher Lord Voldemort doch noch vor dem Untergang zu bewahren. Wird es ihnen gelingen?

20:15 Uhr, Sat.1, Einstein, Krimiserie

Als im Schwimmbad ein Mann erschossen wird, schnappen sich Kommissarin Elena Lange (Annika Ernst) und ihr Chef Tremmel (Rolf Kanies) den unkonventionellen Physikprofessor Felix Winterberg (Tom Beck) alias Einstein: Er muss ihnen bei den Ermittlungen helfen - sonst landet er selbst wegen Drogenmissbrauchs im Gefängnis. Der Mordfall ist knifflig, denn das Opfer wurde offenbar aus nächster Nähe getötet. Allerdings hat niemand eine Idee, wie. Winterberg hat den richtigen Riecher - und gerät selbst in die Schusslinie.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Auf Herzen und Nieren, Anwaltsserie

Gerd Matuschek (Uwe Bohm) bittet Isa (Sabine Postel) um Hilfe. Sein Sohn Björn ist nach einer schweren Sepsis gestorben. Nur eine Herztransplantation hätte ihn retten können. Die aber fand nicht statt, weil der Chefarzt des Elisabeth-Krankenhauses, Dr. Weiland (Heiko Raulin), durch Manipulation seine Patienten auf die erste Stelle der Warteliste gebracht hat. Allem Anschein nach kein Einzelfall, denn die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits gegen Dr. Weiland. Gerd Matuschek will als Nebenkläger im Prozess auftreten.

20:15 Uhr, Super RTL, Verrückt nach dir, Komödie

Bei einem harmlosen Sommerflirt lernen sich Erin (Drew Barrymore) und Garrett (Justin Long) in einer New Yorker Bar kennen. Mit ihrem trockenen Humor und charmanter Direktheit verzaubert Erin den frischgebackenen Single und die beiden lassen sich auf eine leidenschaftliche Sommerromanze ein. Bald - so glauben die beiden - sei sowieso alles vorbei, denn dann muss Erin zurück nach San Francisco, während Garrett in New York bleibt. Doch alles kommt anders: Erin und Garret haben sich ineinander verliebt und beschließen schließlich, eine Fernbeziehung zu führen. Aber so eine Beziehung aufrecht zu halten, erfordert viel Arbeit.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf! Gastrosoap

Bereits zwei Monate nach der Eröffnung seines Lokals "Burgerteufel" ist Christoph auf die Hilfe von Frank Rosin angewiesen. Selbst für das Personal ist kein Geld vorhanden, weshalb auch die Eltern des gelernten Bäckers mitanpacken müssen. Um zu überleben, muss Christoph zudem seinem Job als Bäcker nachgehen. Kann Frank Rosin dem Neu-Gastronomen helfen, aus dem "Teufelskreis" endlich auszubrechen?