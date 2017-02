TV-Hammer: "Circus HalliGalli" wird im Sommer eingestellt!

Allgemein heißt es, das Fernsehen habe es gegen Internet und Streaming-Angebot zunehmend schwerer. Umso erstaunlicher, wenn eine Erfolgs-TV-Show aus freien Stücken ihrer Macher eingestellt wird. So passiert es nun bei "Circus HalliGalli". In den vergangenen vier Jahren hatte sich die schräge Sendung mit dem Moderatoren-Duo Joko Winterscheidt (38) und Klaas Heufer-Umlauf (33) zu einem Publikums-Liebling gemausert. Im Sommer wird die Show aber eingestellt. Das hat ProSieben am Montag mitgeteilt.

Die letzte Folge soll demnach im Juni über die Bildschirme flimmern. Mehr als 130 Episoden werden dann zu sehen gewesen sein. "Uns war von Anfang an klar, dass wir eine Show wie 'Circus HalliGalli' nicht bis in alle Ewigkeit machen werden", ließ sich Joko Winterscheidt zitieren. Ziel sei es, "aufzuhören, wenn es am Schönsten ist". "Daher haben wir uns dazu entschieden 'Circus HalliGalli' zu beenden und so wie es ist unbeschadet in den Schrank zu stellen."

"...unregelmäßiger, aber das noch für viele Jahre"

Allerdings gibt es für die Fans von Joko und Klaas auch ein wenig Entwarnung. Denn die beiden Moderatoren werden weiter bei ProSieben im Einsatz sein - wenn auch vielleicht nicht mehr ganz so häufig. So könnte man zumindest die Aussagen von Klaas Heufer-Umlauf deuten. "Fernsehjahre rechnet man wie Hundejahre, die muss man sich gut einteilen. Um in Zukunft gemeinsam und zusammen auf ProSieben Fernsehen zu machen, tut es uns ganz gut, wenn wir uns künftig unregelmäßiger sehen, aber das noch für viele Jahre", sagte er.

Laut ProSieben-Chef Daniel Rosemann wird es weiterhin neue Folgen von "Die beste Show der Welt" und "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt" geben. Und auch neue Konzepte wollen Joko und Klaas nach dem Ende von "Circus HalliGalli" wohl ausprobieren. Der Sender werde für die beiden auch "Hobbyraum zum Tüfteln und Spielwiese zum Austoben" sein, sagte Rosemann. Die finale neunte Staffel von "Circus HalliGalli" startet unterdessen am Dienstag um 22.10 Uhr.