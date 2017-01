TRX-Training für die Bikinifigur

TRX - das klingt im ersten Moment eher nach einem neuen Auto-Modell als nach Fitnesstraining. Tatsächlich können sich die drei Buchstaben aber ohne Probleme neben Yoga, Zumba oder Pilates in die Liste der aktuellen Trendsportarten einreihen. Sogar Topmodels wie Bar Refaeli haben den Sport für sich entdeckt und ihn damit zum ultimativen Bikini-Workout erkoren. Und so funktioniert das TRX (Total Resistance Xtreme) Training:

Das einzige, was man dazu braucht, sind zwei Schlingen, die sogenannten TRX-Bänder. Mittlerweile sind sie in so gut wie jedem Fitnessstudio zu finden oder lassen sich über das Internet direkt nach Hause bestellen. Trainiert wird mit dem eigenen Körpergewicht und dank der vielfältigen Übungen können einzelne Muskelgruppen ganz gezielt gestärkt werden.

Klingt gut? Ist es auch! Und ganz nach dem Motto "Summer Bodys are made in winter" sollten Sie sich für die Sommer-Figur genau jetzt in die Bänder hängen. Die besten Basic-Bikini-Übungen kommen hier - aber Vorsicht: TRX-Training ist ziemlich anstrengend und Körperspannung dabei sehr wichtig. Anfänger sollten sich deshalb erst einmal vom Profi, zum Beispiel einem Fitnesstrainer, beraten lassen.

TRX-Squat



TRX-Squat für den trainierten Po

Foto:lipik/ Shutterstock.com

Squats sind Fitness-Begeisterten bestimmt schon als die ultimative Übung für Beine und Po bekannt. Die TRX-Squats funktionieren so: Bänder mit angewinkelten Armen greifen, sodass sie nur ganz leicht gespannt sind. Die Beine schulterbreit öffnen und dann langsam und kontrolliert in die 90-Grad-Hocke gehen und wieder aufrichten.

TRX-Plank



TRX-Planks beanspruchen den ganzen Körper, vor allem aber den Bauch

Foto:lipik/ Shutterstock.com

Auch Planks sind vielen geläufig, um insbesondere die Bauchmuskulatur zu stärken. In Verbindung mit den TRX-Bändern wird die statische Übung ein bisschen anspruchsvoller, denn man muss die wackeligen Schlaufen ständig stabilisieren. So geht's: Schlaufen etwa zehn Zentimeter über dem Boden festzerren und Füße hinein stecken. Dann auf die Ellbogen stützen und die Position für 30 Sekunden halten.

TRX-Crunch



Sixpack mit TRX-Crunches

Foto:lipik/ Shutterstock.com

Noch mehr Bauchmuskeln gibt es mit dem TRX-Crunch. Die Füße wie beim Plank durch die Schlaufen stecken und den Körper dann mit den Händen und ausgetreckten Armen abstützen. Jetzt kommt der harte Teil: Knie anwinkeln und zur Brust ziehen. Dann wieder strecken und das ganze beliebig oft wiederholen. Noch anstrengender wird es, wenn man die Knie zwei Sekunden in angewinkelter Position hält und dann wieder loslässt.