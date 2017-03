Susanna Simon: Diesen Style findet sie bei Männern gut

"Eltern allein zu Haus" ist eine Komödienreihe, die von Eltern erzählt, deren Kinder das Nest verlassen. In jedem der drei Filme steht ein Elternpaar im Mittelpunkt; die anderen beiden Paare spielen jeweils am Rande eine Rolle. Nach dem Auftakt mit den "Schröders" - gespielt von Ann-Kathrin Kramer (50) und Harald Krassnitzer (56) - sind am heutigen Freitag (31.3., 20:15 Uhr, das Erste) die "Winters" dran. Matthias Winter (Walter Sittler, 64) ist Hausmann und genießt sein Leben als frühpensionierter Historiker. Bis seine Ehefrau, die taffe Geschäftsfrau Tanja Winter, auszieht und eine Affäre mit einem anderen Mann beginnt...

Gespielt wird Tanja von Susanna Simon (48, "Der letzte Bulle"), der älteren Schwester von "Polizeiruf"-Ermittlerin Maria Simon (41). Susanna Simon kam in Almaty, Kasachstan, zur Welt, wuchs größtenteils in Leipzig auf und lebt heute mit Ehemann und zwei Töchtern in Berlin. Im Lifestyle-Interview mit spot on news verrät die Schauspielerin unter anderem ihren besten Beauty-Tipp, ihre schlimmste Modesünde und welcher Style ihr persönlich bei Männern am besten gefällt.



Die Familie Winter: Tochter Marie (Sinje Irslinger, l.) und ihre Eltern, Tanja (Susanna Simon) und Matthias (Walter Sittler)

Foto:ARD Degeto/Georges Pauly

Was macht einen Menschen für Sie attraktiv?

Susanna Simon: Intelligenz und Humor.

Was ist Ihr größter Beauty-Tipp?

Simon: Frühmorgens das Gesicht zunächst mit Hanföl einreiben, danach erst die Gesichtscreme auftragen.

Was ist Ihre aktuelle Lieblings-App?

Simon: ToxFox [eine App, die hormonell wirkende Schadstoffe in Kosmetika aufdeckt; dazu muss nur der Strichcode eingescannt werden].

Was war Ihre schlimmste Modesünde?

Simon: Karottenhose aus großkariertem Wollstoff...

Was tragen Sie lieber: High Heels oder Turnschuhe?

Simon: Sehr gerne beides.

Was befindet sich immer in Ihrer Handtasche?

Simon: Nur das Nötigste, aber unbedingt Lippenpflege.

Welcher Style gefällt Ihnen bei Männern am besten?

Simon: Maskulines Understatement, lässig getragen...

Welche Sportart treiben Sie gerne?

Simon: Yoga und Joggen.

Welche Kalorien-Bombe gönnen Sie sich manchmal?

Simon: Walnusseis mit Eierlikör.

Haben Sie einen prominenten Lieblings-Koch?

Simon: Ja, meinen Ehemann.

Was ist der beste Urlaubsort für Sie, um richtig auszuspannen?

Simon: Eine immer sonnige Insel mit Zuckersand, von der man nicht runter kann...