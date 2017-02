Susan Hoecke: Alexa Chung ist ihr Fashion-Vorbild

Bekannt wurde Susan Hoecke (35) mit ihrer Rolle als Viktoria Tarrasch (2007-2009) in der Erfolgsserie "Sturm der Liebe" im Ersten. Dafür wurde sie sogar mit dem italienischen Medienpreis "Premio Napoli Cultural Classic" ausgezeichnet. Weitere Karriere-Stationen: Der Kinofilm "Vaterfreuden" (2014) mit Matthias Schweighöfer oder zuletzt "Das Traumschiff: Kuba" (2017). Nun ist die Berliner Schauspielerin in der TV-Serie "Triple Ex" (donnerstags, 21.15 Uhr, RTL) als Familientherapeutin Dr. Marlene Monrow zu sehen. Im Lifestyle-Interview mit spot on news verrät Hoecke unter anderem, was sie bei Menschen mag und was modemäßig ihrer Ansicht nach gar nicht geht.



Diana Staehly als Anna Holzinger und Susan Hoecke (r.) als ihre Schwester Dr. Marlene Monrow in "Triple Ex"

Foto:RTL / Stefan Erhard

Was macht einen Menschen attraktiv für Sie?

Susan Hoecke: Authentizität und Humor.

Welcher Style gefällt Ihnen bei Männern am besten?

Hoecke: Casual Smart.

Was ist ein absolutes Fashion-No-Go für Sie?

Hoecke: Plateau-Schuhe.

Was war Ihre eigene schlimmste Modesünde?

Hoecke: Plateau-Schuhe.

Wer ist Ihr Fashion-Vorbild?

Hoecke: Alexa Chung.



Das britische It-Girl Alexa Chung

Foto:Nancy Kaszerman/ImageCollect

Was ist Ihr bester Beauty-Tipp?

Hoecke: Viel Wasser trinken.

Können Sie kochen?

Hoecke: Da müssen Sie meine Gäste fragen, aber wenn sie Hausmannskost mögen, sind sie eigentlich immer happy mit dem, was ihnen aufgetischt wird.

Welches Gericht gelingt Ihnen nie?

Hoecke: Schwarzwälder Kirschtorte.

Welche Kalorien-Bombe gönnen Sie sich manchmal?

Hoecke: Currywurst mit Pommes Rot Weiss.

Welche Sportart treiben Sie gerne?

Hoecke: Padel-Tennis und Beachvolleyball.

Was befindet sich in Ihrer Handtasche?

Hoecke: Meistens das Handy und der Wohnungsschlüssel.

Wo würden Sie gerne mal länger leben?

Hoecke: In London.

Welches Zitat inspiriert Sie?

Hoecke: "Der Weg ist das Ziel" von Konfuzius.