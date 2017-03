Suri Cruise sieht Mama Katie Holmes zum Verwechseln ähnlich

Suri Cruise (10) ist die Mini-Me-Version von Schauspielerin Katie Holmes (38, "Dawson's Creek" ), wie ein neues Foto auf Instagram zeigt. Die Zehnjährige ist ihrer Mama wahrlich wie aus dem Gesicht geschnitten. Auf dem Schnappschuss ist Suri einmal mehr mit ihren beiden Cousins zu sehen. Sie sitzt auf den Schultern und grinst glücklich in die Kamera.

"Ich liebe diese Sweethearts, die mich mit ihren Erfolgen und ihren wunderschönen Herzen inspirieren und so viel Licht in unser Leben bringen", kommentierte die Schauspielerin das Bild, das, wie an den Hashtags zu lesen ist, in Los Angeles aufgenommen wurde. Katie Holmes verbringt häufig Zeit im Kreise ihrer Familie und zeigt ihre Tochter nun auch vermehrt in den sozialen Netzwerken.

Bereits im Februar postete die 38-Jährige einige Bilder von Suri beim Familientag mit ihren Neffen und setzte dazu die Hashtags "Familie", "Liebe", "Dankbarkeit" und "gesegnet". Suri stammt aus Holmes' Ehe mit Hollywood-Star Tom Cruise (54, "Mission: Impossible - Rogue Nation" ). Das Paar war von 2006 bis 2012 verheiratet.