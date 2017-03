"Superpets": Christoph Maria Herbst sucht nach tierischen Talenten

Von "Stromberg" zu den "Superpets": Christoph Maria Herbst (51) hat einen neuen Job an Land gezogen. Der Schauspieler wird Juror in der Sat.1-Show "Superpets - Die talentiertesten Tiere der Welt", wie der Sender am Mittwoch bekannt gab. Das Format kehrt 2017 mit einer neuen Staffel zurück. Doch Herbst ist nicht der einzige, der sich auf einen freien Platz neben Stamm-Jurorin Michelle Hunziker (40) setzen darf: Auch "Let's Dance"-Juror Jorge González (49) begibt sich in diesem Jahr zur Abwechslung auf die Suche nach tierischen Talenten.

Damit ersetzen sie die beiden Herren Felix Neureuther (32) und Lutz van der Horst (41) an der Seite der hübschen Blondine. Dass Hunziker einmal mehr Teil der Show sein wird, hat auch einen guten Grund: "'Superpets' ist eine süße Show, die wirklich Spaß macht", erklärt die Moderatorin. "Man sieht in dieser Sendung, wie viele Emotionen Tiere übermitteln können und wie intelligent sie sind. Alle diese Talente in einer Sendung zu sehen, ist sehr unterhaltsam."

Die Show, in der die Prominenten die Kunststücke unterschiedlichster Tiere bewerten müssen, soll im Herbst ausgestrahlt werden. Moderiert wird sie auch in diesem Jahr wieder von Schauspieler Wayne Carpendale (39, "Heldt ").