Superheißes Schaumbad mit Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger (30, "Sei schlau, stell dich dumm" ) entspannt sich nach einem langen Arbeitstag gerne mit einem Schaumbad. Und natürlich lässt sie ihre Fans daran teilhaben. Schon Ende Januar begeisterte sie mit einem Foto von ihren sexy Beinen - nun legte sie mit einem Facebook-Post nach und zeigte dabei noch ein wenig mehr. Doch, man sieht ihr Gesicht nicht auf dem Bild, was die Fans zu wilden Spekulationen veranlasst.

"Das ist nicht die Katze", äußert sich eine Userin und schiebt gleich die Begründung hinterher: Die Badewanne sei eine andere als in ihren bisherigen Posts. Und außerdem wären die Haare ja viel dunkler. Doch Daniela Katzenberger nimmt etwaigen Spekulationen sofort den Wind aus den Segeln und kontert mit einem weiteren Bild. Dieses Mal kann man eindeutig erkennen, dass es tatsächlich die Katze ist, die sich da in der Badewanne rekelt. Dazu schreibt sie: "Wer soll das denn sonst sein? Meine Haare wirken dunkler, weil das Licht leider nicht so gut ist." Also wiedermal viel Wind um nichts.