Super Bowl: "Madden NFL 17"-Prognose sieht Patriots vorne

Am heutigen Sonntag ist es in den USA wieder soweit: Mit dem Super Bowl steht die weltweit größte Sportveranstaltung an. Vorab hat EA Sports erneut die "Madden NFL Super Bowl"-Prognose veröffentlicht. Laut den Ergebnissen der Simulation werden die New England Patriots das Football-Finale gegen die Atlanta Falcons nach einer ausgeglichenen Kopf-an-Kopf-Partie mit einem Endstand von 27:24 für sich entscheiden. Patriots-Star Tom Brady wäre damit der erste Quarterback, der fünf Siege im Super Bowl verzeichnen kann. Die virtuelle Vorschau ehrt den 39-Jährigen zudem als MVP des Spiels.

Die "Madden NFL Super Bowl"-Vorschau lag bereits 2015 richtig, als die New England Patriots zuletzt im Super Bowl angetreten sind. Damals berechnete die Simulation nicht nur den Endstand punktgenau, sondern prognostizierte auch korrekt, dass die "Pats" einen Rückstand von zehn Punkten im dritten Viertel aufholen würden.

In "Madden NFL 17" bieten die neuen, den Fähigkeiten des Spielers angepassten Skill-Moves für Running Backs zusätzliche Möglichkeiten, die gegnerische Verteidigung abzuschütteln und das Match zu entscheiden. Automatische Skill-Moves mit niedriger Schwierigkeit sollen dabei garantieren, dass auch Neulinge unvergessliche Momente auf dem Feld erleben können.