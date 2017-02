Super Bowl 2017 im Stream: So verpassen Sie nichts

Nur noch wenige Stunden, dann ist wieder Kick-off für den alljährlichen Super Bowl. Dieses Jahr findet das größte Einzelsport-Event der Welt bereits zum 51. Mal statt. Vor den Bildschirmen werden wieder Millionen von Fans rund um den Globus live dabei sein. Auch in Deutschland machen viele Fans die Nacht durch, um das Endspiel der National Football League (NFL) und die berüchtigte Pausenshow zu sehen. In der Nacht vom 5. auf den 6. Februar geht es um 00:30 Uhr deutscher Zeit los.

Live im TV und per Stream

Das Spiel zwischen den Atlanta Falcons und den New England Patriots können Sportbegeisterte auf mehrere Weisen auch in Deutschland live verfolgen. Wer ganz klassisch vor dem Fernseher sitzen will, der kann ab 20:15 Uhr ProSieben MAXX anschalten. Bis 22:55 läuft dort ein Countdown zum 51. Super Bowl. Ab 22:55 übernimmt dann SAT.1, das ab 00:30 Uhr auch das Spiel live überträgt.

Wer per Stream zusehen will, für den gibt es mehrere Alternativen - direkt im PC-Browser als auch per App übers Smartphone. So können Nutzer beispielsweise direkt auf "ran.de" reinschalten oder die "ran"-App für iOS und Android benutzen. Zahlreiche Dienste wie "Magine TV" oder "waipu.tv" ermöglichen es zudem fast das komplette, aktuelle TV-Programm zu streamen - darunter auch SAT.1. SPORT1 US überträgt den Super Bowl ebenfalls per Stream.

Mit Originalkommentar

Wer nicht auf den englischsprachigen Original-Kommentar verzichten möchte, der kann unter anderem entweder zum komplett auf Sport ausgelegten Streaming-Dienst "DAZN" greifen oder sich gleich zur Quelle begeben. Die NFL bietet einen "Super Bowl Pass" an, der mit knapp 20 Euro aber mindestens doppelt so teuer ist, wie viele seiner Alternativen. "DAZN", "Magine TV", "waipu.tv" und weitere Anbieter sind mit ihren monatlichen Gebühren zwischen fünf und zehn Euro nicht nur deutlich günstiger, sondern bieten oft auch einen komplett kostenlosen Probemonat.