"Sturm der Liebe"-Star Rosetta Pedone feiert Premiere am Nockherberg

Premiere für Rosetta Pedone (33)! Die deutsch-italienische Schauspielerin und Kabarettistin aus der kleinen oberbayerischen Gemeinde Hausham ist am heutigen Mittwochabend erstmals Teil des Politiker-Derbleckens (kritisches Spiegel-Vorhalten) am Münchner Nockherberg. Beim traditionellen Singspiel, das zum fünften Mal in Folge von Regisseur Marcus H. Rosenmüller (43) inszeniert wird, gibt sie die Fraktionsvorsitzende der Linken, Sarah Wagenknecht (47).

Rosetta Pedone war schon in den TV-Serien Marienhof (2008-2009), "Spezlwirtschaft" (2008-2011) und "Alles was zählt" (2012) zu sehen. Ebenfalls ein Hingucker war sie im Grimme-Preis nominierten Drama "Zwei Allein" (2014). In der beliebten Telenovela "Sturm der Liebe" spielte sie 2016 die polarisierende "Pia Reiter". Wie stark sie am Nockherberg polarisieren wird, zeigt sich am heutigen Abend. Aufregend dürfte die Premiere aber vor allem deshalb sein, weil stets einige der derbleckten Politgrößen im Publikum sitzen. Auch die von Pedone verkörperte Wagenknecht wird sich das Spektakel live im Paulaner-Festsaal, dem Salvatorkeller, ansehen.

Ebenfalls zugesagt haben unter anderem Ministerpräsident Horst Seehofer (67), Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (58), Constantin-Vorstand Oliver Berben (45), Bayern-Boss Uli Hoeneß (65) und einer, der nur noch selten öffentlich auftritt: Schauspieler und Kabarettist Ottfried Fischer (63). Und nachdem Luise Kinseher (48) als Mama Bavaria ihren Schäfchen in der "Fastenpredikt" die Leviten gelesen hat, wird es ernst - für Rosetta Pedone und die Singspiel-Akteure.

Singspiel "Scheining" im Hotel "Zur schönen Aussicht"

Die Kernfrage in "Scheining", dem Schauspiel mit musikalischen Einlagen, lautet diesmal: Was ist wahr, was Fiktion? Der Plot: Sahra Wagenknecht trifft in der Lobby des Hotels "Zur schönen Aussicht" auf ihre Politikerkollegen Anton Hofreiter (gespielt von Wowo Habdank) und Martin Schulz (gespielt von Thomas Wenke). Sie wollen Koalitionsgespräche führen. Andere Gäste wie Horst Seehofer (Christoph Zrenner) sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel (Antonia von Romatowski) werden dem allerdings einiges entgegensetzen...

Starkbierprobe live

Die Fastenpredigt und das Singspiel beim Salvator-Anstich am Nockherberg werden am 8. März ab 18.30 Uhr live im Bayerischen Fernsehen und auf BR.de übertragen.