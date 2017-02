Steven Spielberg trauert um seine Mutter Leah Adler

Der Hollywood-Regisseur Steven Spielberg (70, "Bridge of Spies - Der Unterhändler" ) trauert um seine Mutter Leah Adler. Wie übereinstimmend zahlreiche US-Medien berichten, ist die Pianistin und Malerin im Alter von 97 Jahren in ihrem Anwesen in Los Angeles verstorben. Mittlerweile bestätigte die Meldung auch ein Sprecher von Spielbergs Produktionsfirma. Neben dem weltberühmten Filmemacher hinterlässt Adler noch drei Töchter.

1945 heiratete Adler Arnold Spielberg, von dem sie sich 1966 scheiden ließ. Ihr zweiter Ehemann, Bernie Adler, verstarb bereits 1995. Spielbergs Vater, ein berühmter US-amerikanischer Elektroingenieur, wurde erst Anfang Februar 100 Jahre alt und ist mittlerweile in dritter Ehe verheiratet.