"Star Wars": Welche Folgen hat der Tod von Leia?

Nach dem Tod von Carrie Fisher (1956-2016) hatte es Gerüchte gegeben, die "Star Wars"-Rolle der Leia könnte weiter in der Filmreihe zu sehen sein. Dem widersprach Lucasfilm dann vehement. In einem Statement auf "Starwars.com" hieß es: "Normalerweise reagieren wir nicht auf Fan- oder Medienspekulationen, aber es geht ein Gerücht um, auf das wir antworten wollen. Wir versichern unseren Fans, dass Lucasfilm keine Pläne hat, Carrie Fishers Darstellung von Prinzessin oder General Leia Organa digital neu zu erschaffen."

Was heißt das für die nächsten beiden Filme? "Star Wars: Episode VIII" soll Mitte Dezember erscheinen, "Episode IX" voraussichtlich 2019. Über die Handlung ist bisher nichts bekannt. Spekuliert wird aber, dass General Leia Organa eine größere Rolle in "Star Wars 8" spielen soll - und diese sollte im Nachfolger angeblich noch ausgebaut werden. Zwei Schlüsselszenen werden Leia zugeschrieben: Schließlich steht das Wiedersehen mit ihrem Zwillingsbruder Luke Skywalker (Mark Hamill) noch aus. Und: Kylo Ren (Adam Driver), der Bösewicht mit der Maske aus Teil 7, "Das Erwachen der Macht" , ist Leias Sohn - auch mit ihm sollte sie noch aufeinandertreffen, heißt es.

Vor diesem Hintergrund ist es kein Wunder, dass bereits neue Gerüchte in die Welt gesetzt werden: Kommt Leia in "Star Wars 8" oder "Star Wars 9" ums Leben? Wird ihr Tod der Auslöser dafür, dass Kylo Ren der dunklen Seite entflieht und zurück zu den Guten findet? Herausfinden werden die Fans das sicher frühestens, und wohl auch nur teilweise, am 15. Dezember, wenn "Episode VIII" anläuft.