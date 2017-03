"Star Wars: Die letzten Jedi": Erste Details durchgesickert

Am 14. Dezember 2017 kommt "Star Wars: Die letzten Jedi" in die deutschen Kinos. Bislang gibt es keinen offiziellen Trailer, doch Disney-Aktionäre haben jüngst erstes Material von Episode acht gezeigt bekommen. Journalist Daniel Miller von der Los Angeles Times war vor Ort und hat alle Fans via Twitter über die Inhalte der geheimen Szenen auf dem Laufenden gehalten.

"Wer bist du?"

In einem ersten Clip war laut Miller zu sehen, wie Rey (Daisy Ridley) Luke Skywalker (Mark Hamill) ein Lichtschwert überreicht. In einem längeren Ausschnitt geht dieser Szene offenbar ein kurzer Dialog der beiden Figuren voraus. Darin fragt Luke Rey: "Wer bist du?" Eine Frage, die nach wie vor alle Fans seit "Das Erwachen der Macht" beschäftigt. Könnte Rey womöglich Lukes Tochter sein?

Weitere Szenen zeigten einen taumelnden X-Wing, der im Bauch eines riesigen Raumschiffs angegriffen wurde. Zudem waren in den Clips Chewbacca, General Leia Organa (Carrie Fisher) und Finn (John Boyega) zu sehen. Leia sei laut Miller nur einen kurzen Augenblick auf dem Bildschirm erschienen und trug eine Militäruniform. Carrie Fisher hatte die Dreharbeiten vor ihrem Tod beendet. Sie starb am 27. Dezember 2016 überraschend nach einem Herzstillstand.

Zudem werden offenbar neue Planeten angeflogen: Berge, Ozeane, Wälder und Wüsten kamen vor. Sie sahen episch und exotisch aus, twitterte Miller. Fotos bzw. Videomaterial von den Clips gibt es bisher nicht, das Mitfilmen bzw. Fotografieren war strengstens verboten. Doch Millers Ausführungen machen definitiv Lust auf mehr. Vielleicht gibt es ja bald den ersten offiziellen Trailer...