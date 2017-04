Star-Regisseur Jonathan Demme mit 73 Jahren gestorben

US-Star-Regisseur Jonathan Demme ist tot. Der Filmemacher starb am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) in seinem Apartment in Manhattan, wie sein Agent gegenüber "BuzzFeed News" bestätigte. Seine Frau Joanne Howard sowie seine drei Kinder Ramona (29), Brooklyn (26) und Jos (21) waren demnach bei ihm. Demme wurde 73 Jahre alt. Es habe Komplikationen in Folge seiner Speiseröhrenkrebs-Erkrankung gegeben, heißt es in dem Statement weiter. Es wird ein privates Begräbnis im Kreise der Familie geben.

Anstelle von Blumen ruft die Familie zu Spenden für Americans for Immigrant Justice in Miami, Florida, auf. Die preisgekrönte Non-Profit-Kanzlei setzt sich für die Menschenrechte von Einwanderern ein.

Ein Oscar für die Ewigkeit

Jonathan Demme wurde am 22. Februar 1944 in Long Island, New York geboren. Sein wohl wichtigster Film ist der Thriller "Das Schweigen der Lämmer" aus dem Jahr 1991. Als kannibalistischer Mörder Dr. Hannibal Lecter brillierte Anthony Hopkins (79), seine kongeniale Filmpartnerin war Jodie Foster (54) als FBI-Anwärterin Clarice Starling. Bei der Oscar-Verleihung 1992 räumte der Streifen fünf Goldjungen ab: "Bester Film", "Beste Regie", "Bester Hauptdarsteller", "Beste Hauptdarstellerin" und "Bestes adaptiertes Drehbuch".

"Das Schweigen der Lämmer" ist mit "Es geschah in einer Nacht" und "Einer flog über das Kuckucksnest" einer von drei Filmen, denen es bisher gelang die Big Five - die fünf wichtigsten Oscar-Kategorien - zu gewinnen.

Von Kritikern ebenfalls gefeiert wurde Demmes Drama "Philadelphia" (1993). Schauspieler Tom Hanks (60) wurde für seine Performance als HIV-Kranker mit seinem ersten Oscar als "Bester Hauptdarsteller" ausgezeichnet. Außerdem staubte Rocker Bruce Springsteen (67) für den Song "Streets of Philadelphia" einen Oscar ab.

Als er 2008 Anne Hathaway (34) in seinem Film "Rachels Hochzeit" castete, wurde sie daraufhin als ernst zu nehmende Schauspielerin wahrgenommen. Sie erhielt ihre erste Oscar-Nominierung als "Beste Hauptdarstellerin". Der Film konnte insgesamt über 30 Preise einheimsen und zählt damit zu Demmes erfolgreichsten Produktionen seiner späteren Karriere.

Er realisierte zudem etliche Dokumentarfilme. 2016 kam noch die Netflix-Doku "Justin Timberlake + the Tennessee Kids" unter seiner Regie heraus. Sein letzter Kinofilm war "Ricki - Wie Familie so ist" (2015) mit Hollywood-Liebling Meryl Streep (67).