Star-Komponist Alan Menken: "'La La Land' ist eine Hommage"

Alan Menken zählt zu den berühmtesten Filmkomponisten der Welt. Er schrieb Lieder für zahlreiche Disney-Filme, unter anderem "Die Schöne und das Biest" , "Aladdin" und "Pocahontas" , und gewann dafür insgesamt acht Mal den Oscar. Dass auch dieses Jahr mit "La La Land" ein Musical-Film bei den Academy Awards in einigen Kategorien absahnte, wundert den 67-Jährigen nicht. "Musicals sind einfach ein extrem starkes Medium. Die Leute lieben Musicals", sagt er im Gespräch mit spot on news. Gleichzeitig gibt er aber auch zu: "Die Akzeptanz für Musicals ist wie eine Welle, es ist eine gute Zeit für Musicals, bis es einen Flop gibt, dann ist es eine Weile lang eine schlechte Zeit. So ist das nun mal."

"'La La Land' ist eine Hommage"

Gerade scheint also eine extrem gute Zeit zu sein. Und die wird voraussichtlich auch noch eine Weile anhalten: Am 16. März kommt mit der Neuverfilmung von "Die Schöne und das Biest" ein weiterer Gesangs-Film in die Kinos - auch hierfür schrieb Menken übrigens wieder drei neue Lieder. Und der Musiker erkennt in seiner Arbeit dafür sogar eine Parallele zu "La La Land". Er erklärte: "'La La Land' ist eine Hommage an das alte Hollywood. Jedes Mal wenn ich ein Musical schreibe ist es auch zu einem gewissen Grad eine Hommage. Es ist wie eine Vokabel, die wir alle kennen." Mal sehen, ob die Zuschauer diese auch in seinem neuen Werk wiedererkennen!