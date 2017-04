Spruch des Tages

"Das Gemecker der Nichtwähler kann ich null nachvollziehen. Dann sollen sie wenigstens ihre Stimme ungültig machen. Aber nur zu Hause sitzen und jammern, geht halt einfach nicht."

Nächsten Donnerstag strahlt das ZDF "Lotta & der Ernst des Lebens" mit Josefine Preuß (31, "Türkisch für Anfänger" ) in der Hauptrolle aus. Um wichtige Themen wie die anstehenden Bundestagswahlen im September ging es auch in ihrem Interview mit der "Bild am Sonntag". Die Schauspielerin hat eine eindeutige Meinung dazu: "Bei der Bundestagswahl im September klärt sich für uns einiges. Ich will, dass die Leute wählen gehen." Ob die Berlinerin mit ihrem Appell etwas erreichen konnte, wird sich zeigen.