Spruch des Tages

"Er ist so großzügig, lustig und entspannt. Er ist all das, was man sich von ihm wünscht."

Für ihren neuen Film "The Circle" stand Emma Watson (27, "Harry Potter" ) erstmals mit Tom Hanks (60, "Sully" ) vor der Kamera. Dem Schauspieler eilte sein guter Ruf voraus, den die langjährigen "Hermine"-Darstellerin aus den "Harry Potter"-Filmen jedoch nicht glauben wollte. Im Gespräch mit "E!" schwärmte nun aber auch sie: "Ich dachte 'Der kann niemals wirklich so toll sein, wie jeder sagt.' Aber er war es!" Dieses Kompliment hören sicher nicht nur seine Fans, sondern auch Hanks selber gerne.