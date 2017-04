Spruch des Tages

"Ich habe gedacht, Präsident zu sein, sei einfacher."

Am Wochenende ist es soweit - US-Präsident Donald Trump (70) absolviert den 100. Tag im Amt. Kurz vor seinem Mini-Jubiläum hat er der Nachrichtenagentur Reuters ein umfassendes Interview gegeben und darin auch Persönliches verraten. So gab der 70-Jährige unter anderem zu: "Ich vermisse mein altes Leben, ich hatte so viele Dinge am Laufen. (...)"