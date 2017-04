Spruch des Tages

"Es gibt ein Sprichwort in Argentinien: Macht ist wie Gin auf leeren Magen zu trinken. Man fühlt sich schwindlig, betrinkt sich, verliert seine Balance und schadet schließlich sich selbst und allen um einen herum, wenn man seine Macht nicht mit Demut und Zärtlichkeit verbindet."

Papst Franziskus (80) weiß, dass mächtige Menschen ihren Einfluss nicht immer richtig nutzen. Wie unter anderem "The Guardian" berichtet, machte er das via Videoanruf in einer TED-Innovationskonferenz in Vancouver besonders deutlich. Das Kirchenoberhaupt warnte davor, wie gefährlich Macht sein kann. "Umso mächtiger du bist, desto mehr Einfluss hat dein Handeln auf die Menschen und desto größer ist deine Pflicht, demütig zu handeln. Wenn du das nicht tust, ruiniert deine Macht dich und alle anderen".