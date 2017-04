Spruch des Tages

"Mama übernachtet beim ersten Date nicht irgendwo anders!"

Sex beim ersten Date? Kommt für Jennifer Lopez (47) nicht infrage! Das entlockte US-Talkmasterin Ellen DeGeneres (59) der Latina in ihrer Show. Denn die datet seit einigen Monaten den Ex-Basketballstar Alex Rodriguez (41) und DeGeneres ließ es sich nicht nehmen, Details über die Beziehung der beiden Turteltauben herauszufinden. Über ihr Kennenlernen mit A-Rod plauderte J.Lo aus: "Ich habe Mittag gegessen und habe ihn gesehen. Als er an mir vorbeiging, habe ich ihm auf die Schulter getippt und 'Hi' gesagt". Am Abend hätten sie sich dann für ein Abendessen verabredet - geschlafen wurde aber offenbar getrennt!