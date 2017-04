Spruch des Tages

"Punk ist ein Modebegriff geworden. (...) Sogar Omas färben sich die Haare lila."

Wotan Wilke Möhring (49, "Da muss Mann durch" ) findet, dass der Begriff "Punk" nicht mehr dasselbe bedeutet wie früher. Das sagte er in einem Interview mit der "Bild am Sonntag". "Überall kannst du T-Shirts mit Punk-Sprüchen kaufen", so Möhring, der früher selbst Punk war. "Es ist inzwischen alles möglich und erlaubt. Das kann einer Rebellion die Kraft nehmen." Der Schauspieler, der am 23. Mai 50 Jahre alt wird, ist für seinen neuen Film "Happy Burnout" in die Rolle eines Punks geschlüpft. Der Streifen kommt am 27. April in die deutschen Kinos.