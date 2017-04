Spruch des Tages

"Ich habe mich früher selbst gegoogelt und es endete in einer Depression."

Dass das Internet seine Schattenseiten hat, musste auch US-Schauspielerin Blake Lively (29, "The Shallows - Gefahr aus der Tiefe" ) bereits am eigenen Leib erfahren. In einem Behind-The-Scenes-Video von ihrem Cover-Shooting für die Zeitschrift "Variety" verriet die ehemalige "Gossip Girl"-Schönheit nun erschreckend offen, dass die Negativ-Kommentare im Netz bei ihr eine Depression auslösten. Livelys Rat lautet daher: "Ich denke, es ist eine gute Faustregel, sich selbst nicht zu googeln, denn das Internet ist nicht gerade nett."