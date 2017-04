Spruch des Tages

"Wenn du paranoid werden willst, dann geh zum Film."

Auch Filmstars zweifeln an sich selbst. Schauspieler Bill Nighy (67, "Tatsächlich...Liebe" ) sagte im Interview mit dem britischen "Red Magazine", dass er Filmsets beängstigend finde. Während Dreharbeiten sei er immer ziemlich nervös und zweifle an sich selbst. "Dort arbeiten um die 100 Leute, dann sagt einer 'Action' und die anderen 98 Leute schauen nur auf dich", erklärte Nighy. "Ich denke immer: Ich kann das nicht. Also ist mein Leben voll von Überraschungen."