Spruch des Tages

"Ich hatte noch nie eine Beziehung mit einer Frau, aber das heißt nicht, dass es nicht möglich sein kann. Mein Motto ist: sag niemals nie!"

Kelly Osbourne (32, "The Osbournes" ) ist, was ihr Liebesleben angeht, offen für Neues. Das sagte sie in einem Interview mit der Website "PrideSource". "Ich bin offen für Liebe zu jedem Menschen", so Osbourne. "Ich denke es geht bei Liebe generell nicht um das Geschlecht." So definiere die Tochter von Sänger Ozzy Osbourne (68, "Dreamer") das Wort "Sexualität" anders, als manche Teile der Gesellschaft. "Es geht vielmehr einfach um die Person, zu der man sich sexuell angezogen fühlt", so Kelly.