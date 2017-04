Spruch des Tages

"Es gab keine schlimmen Trennungen in meinem Leben. Wenn ich auf eine Ex treffe, dann gebe ich ihr normalerweise eine große Umarmung."

Auf den oder die Ex zu treffen, kann ziemlich unangenehm sein. Nicht so für Chris Evans (35, "The First Avenger: Civil War" ). Der Schauspieler, der schon Jessica Biel (35), Jenny Slate (35) und Kate Bosworth (34) datete, erzählte im Interview mit "Elle", dass er sich immer freue, seinen Verflossenen über den Weg zu laufen. "Wenn du jemals glücklich genug sein kannst, jemanden zu lieben, und er liebt dich auch, dann sollte das beschützt werden. Es passiert selten, dass dich jemand wirklich gut kennt. Und wenn du diese Mauer durchbrochen hast, muss das geschätzt werden."