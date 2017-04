Spruch des Tages

"Ich will unbedingt Mutter werden. Ich mache mir aber auch keinen Druck und denke 'Die Uhr tickt'."

Khloé Kardashian (32, "Keeping Up With the Kardashians" ) kann sich vorstellen, ihren Freund demnächst zu heiraten und mit ihm eine Familie zu gründen. Seit Juli letzten Jahres datet sie den kanadischen Basketballspieler Tristan Thompson (26). Ihre Familienpläne verriet sie dem britischen "ES Magazine". "Wir hatten darüber gesprochen. Er ist bereits Vater und ich weiß, dass er auch ein tadelloser Vater unser zukünftigen Kinder wäre", so Kardashian weiter.