Spruch des Tages

"Das stetige Größerwerden der Zahl meines Lebensalters lässt meine Zweifel und Sorgen zumindest mehr wachsen als aktuelle Flüchtlingszahlen."

Mit diesen Worten antwortet Schauspieler Fabian Hinrichs (*1974) im Interview mit spot on news auf die Frage, ob er sich durch die vielen Flüchtlinge in Deutschland unsicherer fühle. Am kommenden Sonntag ermittelt er wieder als Hauptkommissar Felix Voss im Franken-"Tatort: Am Ende geht man nackt" (9.4., 20:15 Uhr, das Erste). Diesmal geht's undercover in eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Bamberg...