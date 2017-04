Spruch des Tages

"Im Herzen bin ich ein Tomboy. Wann immer es also eine Action- oder Kampfszene gab, wollte ich sie genauso schnell machen wie die Jungs, aber ich konnte nicht, weil ich einen kleinen Menschen in meinem Bauch hatte."

Normalerweise sollen Schwangere sich ja schonen. Nicht so Anne Hathaway (34, Man lernt nie aus )! Wie die US-Schauspielerin "Entertainment Tonight" verriet, gab sie trotz Schwangerschaft beim Dreh zum Sci-Fi-Streifen "Colossal" alles. Bei einer aufwendigen Kampfszene musste dann aber doch eine Notlösung her. "Als wir einen Kampf in nur einem Take aufnahmen, wurde mein Herzschlag extrem schnell und ich sagte ,Okay Leute, Schwangerschafts-Limitierung. Wir müssen einen Schlag nach dem anderen aufnehmen'". Am Ende habe man die einzelnen Aufnahmen zusammenschneiden müssen - und eine tolle Actionsequenz sei entstanden.