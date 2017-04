Spruch des Tages

"Unser Bäcker in Basel begrüßt sogar meine Frau als 'Frau Matula'."

Claus Theo Gärtner (73) wird seine Rolle als Privatdetektiv Josef Matula aus der Krimi-Serie "Ein Fall für zwei" nicht los. Das erzählt er dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Viele Leute sprechen ihn demnach immer noch mit "Herr Matula" an und selbst seine Frau werde nicht verschont. "Ich wusste ja, wer gemeint ist", bleibt Gärtner aber gelassen. Genervt habe ihn die "Verwechslung" nämlich nie. Am 14. April ist der Schauspieler für den Film "Matula" im ZDF wieder in seiner altbekannten Rolle zu sehen.