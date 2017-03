Spruch des Tages

"Ich will nicht auf Tour gehen, wenn ich Kinder habe. Ich will ab und zu mal rausgehen, aber ich will die Möglichkeit haben, tatsächlich Vater zu sein. Ich möchte auf jeden Fall gerne Kinder haben."

Ed Sheeran (26, "Shape of You" ) sprach im britischen Frühstücksfernsehen "Good Morning Britain" über seine Zukunft mit Nachwuchs, wie "eonline.com" berichtet. Dabei machte der erfolgreiche Sänger klar, dass er definitiv Kinder wolle - aber "ich möchte sie nicht jetzt haben". Der Moderator Richard Arnold (47) konfrontierte den Popstar auch mit seiner enormen Ähnlichkeit mit der zweijährigen Isla Walton, deren Foto weltweit für Aufsehen sorgte. "Sie ist nicht von mir", betonte Sheeran lachend. Es sei verrückt, welche Sachen zu viralen Hits würden.