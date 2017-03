Spruch des Tages

"Mein Vater ist der Beste, mein Idol!"

So rührend schwärmt Mick Schumacher über seinen berühmten Vater Michael. In einem Interview mit RTL sagte er, sein Vater sei sein Vorbild. Der 18-Jährige würde gerne in die Fußstapfen des legendären Formel-1-Fahrers treten. "Ich möchte Formel-1-Weltmeister werden. Das will jeder Rennfahrer, denke ich", so Mick. Im April wird Mick Schumacher erst einmal in die Formel-3-Saison starten. Michael Schumacher zog sich im Dezember 2013 bei einem Skiunfall schwere Kopfverletzungen zu und befindet sich seitdem in medizinischer Rehabilitation.