Spruch des Tages

"Mein Mann war am Boden zerstört, als er meine blauen Flecken vom TV-Dreh für "Big Little Lies" sah. Schließlich sagt er aber immer: 'Ich habe eine Künstlerin als Frau.'"

Nicole Kidmans (49, "Moulin Rouge" ) Ehemann Keith Urban (49, "Blue Ain't Your Color") ist wohl ziemlich erschrocken, als er die blauen Flecken seiner Frau nach Drehschluss für die neue TV-Serie "Big Little Lies" gesehen hat. Das erzählte Kidman in einem Interview mit der "Vogue". "Keith meinte zu mir: 'Ich mache ein Foto von deinem Rücken, weil du wirklich viele, starke Prellungen abbekommen hast", erzählte die Schauspielerin. Kidman hatte bei den Dreharbeiten anscheinend vollen körperlichen Einsatz bewiesen.