Spruch des Tages

"Ich nannte den Anzug in 'Ghost in the Shell' immer liebevoll mein Ganzkörperkondom!"

Schauspielerin Scarlett Johansson (32, "Lucy" ) findet ihr Kostüm in ihrem neuen Film "Ghost in the Shell" gewöhnungsbedürftig. In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sagte sie, dass es einer "athletischen Meisterleistung" glich, die ersten Male in den engen Einteiler hineinzuschlüpfen. "Dann war er ja auch noch fleischfarben, leider, nicht mal schwarz", so die Schauspielerin. Vor ihr mussten bereits Models das Outfit eintragen, damit es sich weitete. Die deutschen Fans können Johansson in ihrem "Ganzkörperkondom" ab dem 30. März im Kino bewundern.