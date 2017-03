Spruch des Tages

"Für Ehe-Tipps bin ich nicht wirklich der beste Ansprechpartner."

Ehrliche Worte von Jörg Wontorra. Im Interview mit der "Gala" gibt der Moderator zu, dass in ihm nicht gerade ein Date-Doktor steckt. Immerhin wird momentan bereits seine dritte Ehe geschieden. Trotzdem glaubt er nach wie vor an die große Liebe und schließt nicht aus, noch ein viertes Mal zu heiraten. Vielleicht sollte er in Liebes-Fragen zukünftig seine Tochter Laura (28) um Rat fragen: Im November heiratete die Sportjournalistin den Fußballer Simon Zoller (25), bereits seit drei Jahren sind die beiden ein Paar.