Spruch des Tages

"Kiffen und Fahrradfahren verlernt man nicht."

Moritz Bleibtreu ist sich sicher: Wer einmal gekifft hat, beherrscht es ein Leben lang. Das verriet er in der ProSieben-Sendung "Circus HalliGalli", als er von seinem neuen Kinofilm "Lommbock" schwärmte. Bleibtreu spielte schon vor 15 Jahren in "Lammbock" einen sachkundigen Drogenfan. Beim Dreh der Fortsetzung der Kiffer-Komödie dürfte sich also gezeigt haben, ob er noch weiß, wie man Joints baut. Dass allerdings am Set von "Lommbock" tatsächlich echte Drogen im Spiel waren, bleibt anzuzweifeln...